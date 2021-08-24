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TMO mısır satışlarına başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istediklerini belirterek, "Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız." dedi.
TMO mısır satışlarına başlayacak

Dünyada hububat fiyatlarında dalgalanmalar olduğuna dikkati çeken Güldal, bu fiyat dalgalanmalarını güncel olarak izlediklerini belirtti.

Güldal, bazı ürünlerde yurt içinde beklenmeyen fiyat artışları olduğunu ve bunun da dikkatlerinden kaçmadığının altını çizerek, "Özellikle yem ham maddelerinde olan artışlara yem regülasyon çalışmamız kapsamında müdahale ediyoruz. Şu anda Türkiye'de özellikle besicilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin yem ham maddelerine katkı sağlamak özelinde bir operasyon yapıyoruz. Arpa üzerinden bu operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son günlerde mısır fiyatlarında görülen artışın yem fiyatlarını etkilediğine işaret eden Güldal, "Önümüzdeki günlerde mısır fiyatlarının hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini yükseltecek olduğu dikkatimizi çekiyor. Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere mısır satışları ve mısır satış fiyatlarımızla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, yeni hasat dönemine kadar arpa, mısır, yemlik buğday ve ekmeklik buğday üzerinde çalışmalarını yürüteceklerini, her türlü planlamayı yaptıklarını aktardı.

"Dış tedarik ve iç satış programlarını hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz"
TMO'nun regülasyon çalışmalarında yetki ve imkanlarını kullanmaya devam edeceğine dikkati çeken Güldal, tamamen tüketicilerin ve hayvan yetiştiricilerinin lehine olacak şekilde bu süreci yönetmeye çalıştıklarını anlattı.

Güldal, bu yılın yeni tip koronavirüs ve kuraklık gölgesinde dünyada ve Türkiye'de zorluklarla geçtiğine işaret ederek, "Bu dönemi piyasa dengesi bakımından mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde geçirmeye çalışarak tedbirler almaya gayret ediyoruz. 2021 sonuna kadar yapacağımız dış tedarik ve iç satış programlarının hepsini hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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