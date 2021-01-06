TMO Suriyeliler için 17 bin 500 ton un satın alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla, ihale ile 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu satın alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı; Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla, 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu satın alacak.

TMO un alım ihalesiyle ilgili ilan yayımlandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale pazarlık yöntemine göre yapılacak ve verilecek teklifler 14.01.2021 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacak.

Teklif alımları ise 7 Ocak'ta başlayacak.

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