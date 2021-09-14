TMO Suriye’ye hibe edilmek üzere un satın alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla Türk Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu temini için ihaleye çıktı.