TMO Suriye’ye hibe edilmek üzere un satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla Türk Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 17 bin 500 ton ekmeklik buğday unu temini için ihaleye çıktı.
İhale 17.09.2021 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.
İhaleye verilecek teklifler 24.09.2021 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacak.
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