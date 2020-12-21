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TMOK 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Fair Play Ödülleri’nde büyük ödülü kariyer dalında milli cimnastikçi Çolak, davranış dalında Galatasaray'ın Kırgız futbolcusu Almazbekov ve tanıtım dalında spor yazarı Özgüler aldı.
TMOK 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 38’incisi verilen Türkiye Fair Play Ödülleri’nde büyük ödülü kariyer dalında milli cimnastikçi İbrahim Çolak, davranış dalında Galatasaray'ın 15 yaşındaki Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov ve tanıtım dalında spor yazarı Fehmi Özgüler aldı.

Toplumsal fair play ödüllerini ise TEMA Vakfı ve Balıkesir Liseliler Derneği kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TMOK Başkanı Uğur Erdener, "Fair Play değerleri bir yaşam felsefesi haline getiren kişi ve kuruluşları topluma örnek göstermek ve ilham olmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz Türkiye Fair Play Ödülleri’ni birbirinden kıymetli davranış ve projeleriyle kazanan kişi ve kuruluşları gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise "TMOK olarak Türkiye’nin dört bir yanına yaymaya çalıştığımız Fair Play ruhunun en iyi temsil edildiği davranış ve projeler Türkiye Fair Play Ödülleri sayesinde onurlandırılıyor, birer rol model olarak sunuluyor. Tüm ödül kazananları kutluyor, ülkemizde Fair Play’in bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle töreni düzenlenmeyecek olan TMOK 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Kariyer Dalı:

Büyük ödül: İbrahim Çolak (Milli cimnastikçi)

Şeref diploması: Ozan Balcı (Tokat Valisi)

Şeref diploması: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Kutlama mektubu: Aynur Onur Çiftçi (Yazar)

Sportif Fair Play Davranış Dalı:

Büyük ödül: Beknaz Almazbekov (Futbolcu)

Şeref diploması: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı

Şeref diploması: Galatasaray 10 Yaş Altı ve Fenerbahçe 9 Yaş Altı futbol takımları

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı:

Büyük ödül: Fehmi Özgüler (Spor yazarı)

Şeref diploması: Güven Gündüz (Basketbol antrenörü)

Şeref diploması: Timuçin Nalbant (Muhabir)

Kutlama mektubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kaynak: Haber Kaynağı
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