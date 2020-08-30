TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, "Toprak Mahsulleri Ofisinin iki yıldır uyguladığı politika, üreticiyi memnun eden bir politikadır. Üreticimizin fiyat anlamında yüzü gülüyor" dedi.

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatından memnun.

Bölgede rekoltenin geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen sezon başlamadan önce TMO tarafından 22,5 liradan alım yapılacağının duyurulması üzerine üretici, bahçesine yüzü gülerek girdi.

Bölgede fındık hasadı yarı yarıya tamamlanırken, üreticiler, ürünlerini pazara indirmeye başladı.

Fiyat ve kaliteden memnun olan üretici, sadece ilkbahar aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklı mahsülün geçen yıla oranla az olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

"Fiyatlar olumlu"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine, üreticinin fiyat anlamında yüzünün güldüğünü söyledi.

TMO'nun iki yıldır uyguladığı politikanın üreticiyi memnun ettiğini belirten Başaran, "Üreticimizin fiyat anlamında yüzü gülüyor. Mahsulü toplamadan TMO'nun fiyatları açıklaması, üreticilerimizi memnun etti. Şöyle bir gerçek de var ki fiyatlar her ne kadar üreticimizi memnun etmiş olsa da mahsulün arazide az olması biraz üzdü." diye konuştu.

Başaran, mahsulün azlığına rağmen fiyat politikası sayesinde ürünün gerçek değerinden piyasaya girmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Belli alanlarda, özellikle yüksek kesimlerde fındığın hiç olmaması üreticilerimiz adına olumsuz bir tabloyu ortaya koymakta. Dolayısıyla mevcut ürünün iyi değerlendirilmesi için üreticilerimize de bazı sorumluluklar düşüyor. Genel manada devletimizin açıklamış olduğu fiyatlar olumlu. Üreticinin bu yıl tek mağduriyeti fındığın az olması. Fakat verimin azalması fındıkta kalitenin iyi olması anlamına da geliyor. Birbirlerini telafi eden durumlar oluşuyor. Üreticilerimiz de kaliteye dikkat ediyor. Kaliteyle ilgili endişemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.