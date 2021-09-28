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TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF personel alıyor. TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı. Personeller TMSF İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilecek. Fon Uzman Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak.
TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF personel alıyor. TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı. 

İlana göre, TMSF İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere,  7 Fon Uzman Yardımcısı alacak. 

Atama ile yapılacak alım için yazılı ve sözlü giriş sınavı gerçekleştirilecek. 

Son başvuru Tarihi: 19.11.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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