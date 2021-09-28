TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF personel alıyor. TMSF uzman yardımcılığı sınav ilanı yayınlandı. Personeller TMSF İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilecek. Fon Uzman Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak.