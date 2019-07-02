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TMSF'den mevduata sigorta limiti açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık" dedi.
TMSF'den mevduata sigorta limiti açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, mevcutta 100 bin lira olan mevduat sigortasına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Gülal'ın açıklamasına göre 100 bin liraya kadar devlet garantisi altında olan mevduat hesaplarının 150 bin liraya güncellenmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir?

Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Özetle banka ne sorun yaşarsa yaşasın hesabınızda açıklanan miktardaki meblağ garanti altında oluyor.

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