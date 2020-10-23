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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Mahkemelere göre arabuluculuk sistemi daha ucuz

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılış törenine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş davalarında da arabuluculuk müessesinin devreye girmesini istedik. "
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Mahkemelere göre arabuluculuk sistemi daha ucuz

KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KTO üyeleri katıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Arabuluculuk bizim kültürümüzde olan iş. Ahilikte lonca teşkilatında var olan şeyi biz unutmuşuz. Şimdi yabancılar arabuluculuk sistemini keşfetti. Biz, mahkemeler yolu ile çözüyorduk. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül devrim niteliğinde bir karara imza attı. Sayın Bakanımız ile biz bu konuyu görüştük. Kendisi de arabuluculuk ve tahkimi uygulamaya koydu. Devrim niteliğinde bir karara onay verdi. Arabuluculuk ile yüzde 70 anlaşma sağlandı. Helalleşme olayı başladı. Mahkemelerin yoğunluğu bitti. İş davalarında da arabuluculuk müessesinin devreye girmesini istedik. Mahkemelere göre arabuluculuk sistemi daha ucuz" diye konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise, ticaretin önemine değinerek, "Dünyanın hızlı değişen ekonomik ve sosyal şartları binlerce yıllık geleneğin ürünü olan bu uygulamayı değiştirdi. Ticaretin ulusal ve uluslararası boyuta ulaşması, taraflar arasında yaşanan itilafların da mahkeme yoluyla çözülmesine yol açtı. Bizim hukuk sistemimize yaklaşık 7 yıl kadar önce giren 'Arabuluculuk' müessesesi dünyada 150'den fazla ülkede uygulanıyor. Üyelerimizin yaşadığı itilaflar halinde de devreye sokmak üzere odamız bünyesinde 2019 yılından itibaren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruluş çalışmalarını başlattık ve bu merkez kısa süre önce hizmet vermeye başladı" dedi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden Ticaret Odası Eski Başkanı Hasan Ali Kilci ve Asaf Mehmetbeyoğlu'nun isminin verildiği Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi törenle açıldı.

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