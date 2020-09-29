TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni Ekonomi Programı Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Planlanan adımların, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) planlanan adımların, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını belirterek, "Böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YEP'te ekonomideki durum ve küresel gelişmelerin doğru tespit, teşhis edilerek gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Planlanan adımların Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandığı bu dönemde, programın önümüzü daha net görmemize, ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına, ülkemizi küresel ölçekte öne çıkaracağına inanıyoruz.

Türkiye inşallah bu süreçte kararlı bir şekilde hayata geçireceği değişim ve dönüşümle yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde ederek finansal istikrarını güçlendiren, istihdamını artıran, daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli, daha güçlü bir ekonomi haline gelecektir. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."