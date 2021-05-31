  • BIST 1.423
  • Altın 521,810
  • Dolar 8,4996
  • Euro 10,3607
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici. Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz." dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici. Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen dinamizmini devam ettirdiğine dikkati çekti.

Dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümesini sürdürmesinin, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve hükümetin zamanında aldığı tedbirlerin etkisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Yılın ikinci çeyreğinde, elbette baz etkisinin de devreye girmesiyle çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Hisarcıklıoğlu, yıllık ihracatı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımak ve böylece tarihi bir eşiği daha aşmak için oda ve borsa camiası olarak ülke çapında çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Destek adımlarının sürmesini bekliyoruz"
Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişteki gibi yine bunun başarılabileceğini düşündüklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda hükümetimizin de iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam ettireceğine inanıyoruz. Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici. Başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz. Kapalı kalan işletmelerin borç ödemelerinin ertelenmesini, yeme-içme sektörümüzün uygun tedbirlerle açılabilmesini bekliyoruz. Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan ve süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan stopaj ve KDV indirimlerinin pandemi süreci boyunca devamında fayda görüyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafiğe 4 ayda 426 bin 96 aracın kaydı yapıldı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:26
  • Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04
  • Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı30 Mayıs 2021 Pazar 15:38
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İş'te Anne Projesi'nden 52 bine yakın anne faydalandı30 Mayıs 2021 Pazar 15:37
  • Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak30 Mayıs 2021 Pazar 14:08
  • Sanayi kenti Kocaeli'de günde 1521 araç üretildi30 Mayıs 2021 Pazar 13:07
  • Salgın döneminde ilgi artınca sanayideki firmalar karavan üretimine yöneldi30 Mayıs 2021 Pazar 13:07
  • Nükleer enerji iklim değişikliğiyle mücadelede ve istihdamda kilit rol oynuyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:06
  • Mükellefler süresi dolacak pek çok vergi için 31 Mayıs hareketliliği yaşıyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti