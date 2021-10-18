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TOBB ve ATB’den yatılı öğrencilere destek

ATB Meclis Başkanı Öztürk, ATB Başkanı Yavuz ve beraberindeki ATB heyeti, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere kırtasiye, giyim, temizlik malzemesi, kişisel bakım ve kişisel gelişim oyunları yardımında bulundu.
TOBB ve ATB’den yatılı öğrencilere destek

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, ATB Başkanı Faik Yavuz ve beraberindeki ATB heyeti, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere kırtasiye, giyim, temizlik malzemesi, kişisel bakım ve kişisel gelişim oyunları yardımında bulundu.

Geleneksel hale gelen yatılı öğrencilere yardım etkinliğinde, bu sene ilk defa öğrencilere müzik aleti hediye edildi. Her bir öğrenciye birer tane düşecek şekilde gitar, saz ve flüt hediye edilen öğrencilerin, pandemi döneminde azalan sosyal etkinliklerine hızla dönmesi hedeflendi.

ATB heyeti, Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nun yanı sıra Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin’i de makamında ziyaret ederek, Şereflikoçhisar’ın sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettiler.

“Çok okuyacaksınız bu memlekete faydalı olacaksınız”

Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrencilere seslenen ATB Başkanı Faik Yavuz, “bu sene okumak için sizlere, her birinize birer tane olmak üzere kitap getirdik. Bunları değiştire değiştire okursunuz. Kutu oyunları getirdik beraberce bir arada oynarsınız. Bir de bu sene bir şey daha getirdik; sizlerin hepinize birer tane müzik aleti getirdik. Saz, gitar ve flüt getirdik. Bu müzik aletleri size el becerisi ve sosyallik kazandıracak. Ancak hepsinden önemlisi sizi duygusal olarak geliştirecek” dedi. 

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