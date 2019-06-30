Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk: Hakkımızı istiyoruz

Memur- Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, TBMM’de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesini eleştirerek, “Düzenleme bu haliyle kabul edilebilir değil. Hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesini eleştirdi.

ADİL DEĞİL

Meclis’ten geçen bu kararın adil olmadığını savunan Öztürk, “Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla kabul edilebilir değildir” dedi.

‘EŞİTLİK’ İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR

Kamu görevlileri olarak ayrıcalık değil, hakları olanı talep ettiklerinin altını çizen Öztürk, bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasının toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozduğunu ve bunun da Anayasa’nın temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti.

YENİ BİR ADIM ATILMALI

“Toç Bir-Sen olarak, Meclis’te kabul edilen yasaya Tarım ve Orman Bakanlığımızdaki sözleşmelilerin dahil edilmesi noktasındaki talebe duyarsız kalan ve bu konuda ayrımcılık yapanlara son sözümüzü söylemediğimizi ve bu konuda eylem gücümüzü henüz kullanmadığımızı da hatırlatmak istiyoruz” diyen Öztürk yetkilere çağrıda bulundu; “Adil olmayan söz konusu bu çalışmadaki eksikliğin ve adaletsizliğin ivedilikle giderilerek kapsamının genişletilmesi, mutlak suretle Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan çalışanlarımızın ve diğer hizmet kollarındaki tüm kamu çalışanlarının da bu düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor, bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim olmaya ve adaletli davranmaya davet ediyoruz” dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öztürk ayrıca Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in Meclis’teki görüşmelerde “Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız” sözlerinin de takipçisi olacaklarını dile getirdi.

ADEM ORMAN/HABERVAKTİM-

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