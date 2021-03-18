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Tofaş, çip krizi nedeniyle üretim durdu

Oyak Renault'nun ardından Tofaş da çip tarafında yaşanan tedarik sorunu nedeniyle üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan arası duracak.
Tofaş, çip krizi nedeniyle üretim durdu

Küresel otomotiv şirketlerini etkisi altına alan çip krizi Türkiye'de de üretimi etkiliyor. Oyak Renault'nun ardından Tofaş da üretime ara verme kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada üretimin çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası duracağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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