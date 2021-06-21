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Tofaş'ta bakım arası üretimi durdu

Tofaş, Bursa fabrikasında 15 Temmuz-2 Ağustos arasında üretime ara verecek.
Tofaş'ta bakım arası üretimi durdu

Tofaş, Bursa'da yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 15 Temmuz-2 Ağustos arasında üretime ara verecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikada planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde üretime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde çalışanların yıllık izinlerini kullanacağı ve fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği ifade edildi.

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