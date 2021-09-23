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TOGG CEO'su Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak

TOGG CEO'su Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak
Karakaş, "Yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağız. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız." dedi.

Karakaş, "Yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağız. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız." dedi.

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