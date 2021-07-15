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TOGG Gemlik Tesisi 2022 sonunda üretime hazır olacak

TOGG Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.
TOGG Gemlik Tesisi 2022 sonunda üretime hazır olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu

Şirket, zemin iyileştirmeyle başladığı inşaat çalışmalarında bir yılın sonunda çatı kapama sürecine geçti. Eylül sonunda tüm tesisin çatı kapama işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Bir yılda yapılan çalışmalar
TOGG Gemlik Tesisi'nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 40'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17'si tamamlandı.

Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı.

Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47'si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.

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