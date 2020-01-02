  • BIST 115.776
  • Altın 292,673
  • Dolar 5,9557
  • Euro 6,6669
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından "Kamuoyunun bilgisine" notuyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız." denildi.

"Resmi açıklamaların takip edilmesini önemle rica ederiz"

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: O ürünlerde KDV düştü02 Ocak 2020 Perşembe 15:44
  • Netanyahu, elindeki bakanlıkları bıraktı02 Ocak 2020 Perşembe 15:33
  • Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırı davasında karar02 Ocak 2020 Perşembe 15:07
  • Türkiye harekete geçti: İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı02 Ocak 2020 Perşembe 15:00
  • Endonezya’da sel: Çok sayıda ölü var02 Ocak 2020 Perşembe 14:28
  • Göztepe'de Eren Derdiyok'un biletini kesti02 Ocak 2020 Perşembe 14:23
  • Yerli otomobil için önemli ön sipariş açıklaması02 Ocak 2020 Perşembe 14:21
  • Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı02 Ocak 2020 Perşembe 14:12
  • SP Libya kararını açıkladı02 Ocak 2020 Perşembe 13:17
  • Bahçeli geri dönüyor02 Ocak 2020 Perşembe 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti