  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
» »

TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı

TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde gelinen nokta anlatılıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü dolayısıyla "#DoğumYeriİstanbul" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." ifadesine yer verildi.

"#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" notuyla paylaşılan videoda Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde atılan adımlar madde madde anlatılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
MSB acı haberi duyurdu - Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu - Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada
Bayrampaşa’da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
Bayrampaşa’da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
Son Eklenen Videolar
Çocuğu dövüp, yere çarpan esnaf, ilk duruşmada tahliye edildi 
Çocuğu dövüp, yere çarpan esnaf, ilk duruşmada tahliye edildi 
Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada
Ümraniye'de sokak ortasında pompalı dehşeti kamerada
Bakan Karaismailoğlu: İhracat trenimiz yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat etti
Bakan Karaismailoğlu: İhracat trenimiz yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat etti
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Çiğ hamsi yedi, 'koronaya ilaç aramayın' dedi
Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında
Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti