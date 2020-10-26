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TOGG'dan yerli otomobilin bataryası hakkında açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajlarını, sosyal medya hesabından paylaştı.
TOGG'dan yerli otomobilin bataryası hakkında açıklama

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılırken, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum-iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. TOGG, sosyal medya hesabından batarya ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bataryanın özellikleri ve avantajları anlatıldı.

TURKIYE'NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU'NUN (TOGG) YERLI OTOMOBILDE KULLANILACAK OLAN BATARYANIN AVANTAJLARINI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLASTI. PAYLASIMDA, OTOMOBILLERIN 300 VE 500 KILOMETRE MENZILE SAHIP OLACAGI VE 30 DAKIKANIN ALTINDA YUZDE 80’E KADAR SARJ EDILEBILECEGI BELIRTILDI. FOTOGRAF:BURSA,(DHA)

'30 DAKİKANIN ALTINDA YÜZDE 80’E KADAR ŞARJ EDİLEBİLECEK'

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

TURKIYE'NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU'NUN (TOGG) YERLI OTOMOBILDE KULLANILACAK OLAN BATARYANIN AVANTAJLARINI, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLASTI. PAYLASIMDA, OTOMOBILLERIN 300 VE 500 KILOMETRE MENZILE SAHIP OLACAGI VE 30 DAKIKANIN ALTINDA YUZDE 80’E KADAR SARJ EDILEBILECEGI BELIRTILDI. FOTOGRAF:BURSA,(DHA)

“Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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