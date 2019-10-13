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TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’tan şoförlere uyarı: Yolcuya kibar olun

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, özel toplu taşıma araçlarında müşteriye kötü ve kaba davranılmasıyla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını belirterek, “Çok şikâyet alan sektörüz. Yolcuya kibar davranın. İyilikle anılan sektör olalım” uyarısında bulundu. 
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’tan şoförlere uyarı: Yolcuya kibar olun

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) özel toplu taşıma sektöründeki sorunları ve bu sorunların çözümlerini konuşmak için Türkiye genelindeki oda, kooperatif, dernek ve şirket başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun Çankaya’daki binasında gerçekleştirilen toplantıda TÖHOB Başkanı ve Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, sektördeki sorunlar ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINIYOR

Başkan Soydaş, TBMM’de toplu taşımadaki sorunların düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapıldığının bilgisini vererek, bu konuda ciddi bir aşamaya gelindiğini de açıkladı. Soydaş, toplu taşımadaki sorunları da içine alan “torba kanun” teklifinde bütün ücretsiz taşımalara sınırlandırma getirilmesi yani kota konulması ve yerel desteğin artırılması yönünde bir çalışma olduğunu kaydetti. Özel halk otobüsü esnaflarını temsilen gittikleri belediye başkanlarına ve yetkililere sektördeki sıkıntılarla ilgili bilgi aktardıklarını kaydeden Başkan Soydaş, tüm siyasi partilerden torba kanun teklifi ile ilgili destek istemeleri çağrısında bulundu.

ÖZ ELEŞTİRİLERİNİ SIRALADI  

Ücretsiz yolcu taşımaktan şikayetçi olan ve bunu bahane olarak gören özel toplu taşıma esnafının müşteri memnuniyetini ikinci plana atmasından yakınan ve bu konuda camia içi öz eleştiri yapan Başkan Soydaş sektördekilere şu uyarıları yaptı: “Gittiğimiz illerde belediye başkanları dert yanıyorlar. Çok şikayet alan bir sektörüz. Ağırlığını ücretsiz taşıma oluşturuyor ama şoförlerimizin de çok kural hatası yaptıkları, çok kötü davrandıkları, bariz bize sıkıntı verecek işleri yaptıklarını siz de gözlemliyorsunuz. Şimdi biz hep esnafımızı savunmuşuz hata da yapsa ceza yazdırmamaya özen göstermişiz. Biraz esnek davranılmasına sebep olmuşuz. Ve kuralsızlıklar kuralsızlıkları doğurmuş bu da siyasetçilerde memnuniyetsizlikler oluşturmuş. Artık kendimizi de yenilemeliyiz. Personellerimiz üzerinde hakimiyet kurmayı öğrenmeliyiz”

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KURALLARA UYUN TALİMATI

“Yolcuya iyi davranma kültürünü mutlaka personelimize aşılamalıyız. Hepiniz başkansınız tabii ki dertleri dinleyeceksiniz; ama onlara (şoförlere) da mutlaka kurallara uymaları gerektiğini anlatmanız lazım. Artık kendimizi de geliştirmemiz lazım, artık silkeleneceğiz. Şoförlerimize, ‘istisnasız kurallara uyun’ demeliyiz. Binen yolcuya ‘günaydın’ de ne kaybedersin. İyilikle anılan bir sektör olalım çok şikayet alan, çok dert yanılan bir sektör anlayışından çıkmamız lazım. Biraz kendi hatalarımızın da analizini yapmamız lazım. Bir kere yolcuya kaba davranmanın geçerli mazereti olmamalı. Tamam ücretsiz taşıma bizi yoruyor. O insanlara kötü davrandığımız zaman sorunu çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. Kötü davrandığınız zaman sadece o adama kötü davranmış olmuyorsunuz, arabanın içerisindeki bütün yolcular bizi ayıplıyorlar. Sorunları doğru adreslere taşıyarak sıkıntılarımızı çözmemiz lazım” 

KALİTEYİ ARTIRIN ÇAĞRISI 

“Mazeretlerimizi artık biz takip edeceğiz sizler de illerde, ilçelerde kaliteyi artıracaksınız. Şoförlerimiz binen yolculara ‘günaydın, hoş geldin’ demeyi bilecek. Bir tepki aldığında ‘tamam kusura bakmayın’ demeyi bilecek. Olumsuz şoför kültüründen bu sektörü kurtarmamız lazım. Bunu meslek olarak görmemiz lazım.”

ELEKTRİKLİ OTOBÜS İÇİN DESTEK İSTEDİ

Başkan Soydaş, elektrikli otobüse geçmek için yerel yönetimlerden destek isteyerek, elektrikli otobüse geçişle birlikte maddi sorunlarından kurtulacaklarını savundu. 

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OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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