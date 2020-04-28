Tohumlama ve embriyo transferi başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Suni ve tabii tohumlama ile embriyo transferi faaliyetlerinin sunumuna ilişkin başvurular, gerekli altyapının sağlanması durumunda elektronik ortamda yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu faaliyetlerin sunumunda, gerekli altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilecek. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler, başvurandan talep edilmeyecek.