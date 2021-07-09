  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Tohumlar minik ellerle toprağa kavuştu 

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığının yaz dönemi ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrencilerine belediyeye ait modern ve akıllı sera gezisi düzenledi. 
Tohumlar minik ellerle toprağa kavuştu 

1-(7)-017.jpeg

Keçiören Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen Keçiören Ovacık Mahallesindeki modern ve akıllı sera gezisine Şehit Erdinç Aydın İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Teknik personeller seranın içindeki bitkileri ve sera etrafında bulunan fidanlığı öğrencilere tanıttı. Etkinlik kapsamında bütün çocuklara bitki üretim kiti verilirken, tohumlar minik eller tarafından toprakla buluşturuldu.

1-(4)-026.jpeg

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitimlerine ara veren çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için eğitime tam destek veriyoruz. Çiçek ve meleklerimiz için ilk olarak Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gezi düzenlemiştik. Şimdi de modern ve akıllı seramızda çocuklarımıza bitki türlerini tanıttık.” dedi. 
1-(9)-009.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zabıta adayları mülakatta ter döküyor 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:30
  • Yeni kitaplar yeni ufuklar kampanyasına destek10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:15
  • 26 ayda bin 500 canlı ihale10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:45
  • Gençlik merkezleri dopdolu10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:30
  • Küçük yüzücüden büyük şov09 Temmuz 2021 Cuma 05:15
  • Türkü Festivali ile başladı09 Temmuz 2021 Cuma 04:45
  • Meslekte 40 yılı aşmış usatalar töreni09 Temmuz 2021 Cuma 04:15
  • Tarih ve spor bir arada09 Temmuz 2021 Cuma 04:00
  • Pursaklar’da ulaşımda konfor dönemi09 Temmuz 2021 Cuma 03:30
  • İlk ders başkandan 09 Temmuz 2021 Cuma 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti