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Tokat bileziği tescillendi

Tokat Ticaret Sanayi Odası (TTSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) yaptığı başvuru ile Tokat bileziği coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Tokat bileziği tescillendi

Kafkaslardan gelerek Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik, 300 yıldır kadınların kollarını süslüyor. Altın külçelerin eritilerek çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilen ve elde edilen tellerin işlenmesi ile yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, annelerden kızlarına, torunlarına hediye ediliyor.

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TTSO ile OKA iş birliği ile Tokat bileziği coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tokat bileziğinin 6 Ağustos'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendiğini belirten TTSO Başkanı Ali Çelik, şunları söyledi:

"Coğrafi işaretli ürünler hem ürünün tanıtımında hem ürünün korunmasında ve taklitlerinin yapılmamasında çok büyük katkısı sağlıyor. Son dönemlerde, ülkemizde dünyada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı şehirlerde çok büyük çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla bize destek veren Tokat Valiliğimize, Tokat Belediyemize ve en çok da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü proje aşamasında bize çok büyük katkı verdiler. Şu ana kadar 8 ürün ile alakalı yöresel işaret almıştık. 9'uncu ürün olarak da Tokat bileziğinin tescilini aldık.

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Yakın zamanda birkaç ürün ile ilgili de tescil başvurusu duyurularımız olacak. Bizim, Türkiye'de en çok yöresel ürünü tescillenen il olmak gibi bir hedefimiz var."

Kaynak: Haber Kaynağı
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