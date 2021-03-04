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Tokat usulü 'somon döner'e yoğun talep 

Tokat'ta 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul (40), müşterilerine farklı lezzet tattırmak için somon balığından döner yapıyor.
Tokat usulü 'somon döner'e yoğun talep 

Tokat'ın Almus ilçesindeki balık çiftliklerinde yetiştirilen ve Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen balıklar, kent merkezinde bulunan lokantanda 'somon döner' olarak yer aldı. Kentte 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul, müşterilerine farklı lezzetler tattırmak için somon balığından döner yaptı. Müşterilerine farklı lezzetler sunmak istediklerini belirten Tuğrul, "Somon balıklarımız Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de buna sahip olduğumuz için neden dönerli yapmayalım dedik. Yöresel mutfak olarak zengin bir ile sahibiz. Bundan dolayı da balığın dönerini de yapmaya karar verdik. Çok güzel oldu, bayağı bir talep gördü. Tadına bakanlar devamı olacak mı diye soruyor, tekrar istiyor" dedi. 

Balık dönerin tadına bakan müşterilerden Ahmet Dirican, "Şu ana kadar yediğim lezzetlerin arasında en güzeli. Biz somon balığını sürekli yiyoruz ama dönerde farklı tat ortaya çıkmış. Herkese tavsiye ediyorum. Farklı bir lezzet ortaya çıkmış" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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