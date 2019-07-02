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Tokat'a gergedan böceği bulundu

Tokat'a gergedan böceği bulundu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
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