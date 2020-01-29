Tokat'ın yazmaları 'küllerinden doğacak'

Tokat'ta yazmacılar çarşısında çıkan yangında 20 iş yerinin kül olmasının ardından Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda bir süre önce çıkan yangın nedeniyle büyük zarar gören el baskısı yazmacı esnafının yeni bir başlangıç yapması için gayret gösteriliyor.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki çarşıda 19 Ocak'ta çıkan yangında iş yerleri ile pek çok yazmanın yanı sıra bazıları 250 yıllık olan tahta yazma kalıpları da kül oldu. Yangın, 4 bin metrekare üzerine kurulu Yazmacılar Çarşısı'nda 20 iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Hasar tespit çalışmaları sonrası çarşı, yanan eşyalar ile moloz parçalarından temizleniyor. Yangın sonrası yazmacıların yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

İş yeri sahipleri, yangından geriye kalan kullanabilecekleri malzemeleri toplayarak yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

Tokat Valiliği, Belediye ve sivil toplum örgütlerinin önderliğinde düzenlenen toplantıda da yazmacı esnafının yaralarının sarılması ve yeniden üretime geçmeleri için destek verilmesi kararlaştırıldı.

Osmanlı döneminde kadınların elbiselerine, yorgan, eşarp ve masa örtülerine işlediği yazma motifleri, yüzyıllar önceki teknikler uygulanarak hazırlanıyor. Ihlamur ağacından yapılan baskılara işlenen motiflerden günümüzde fular, elbise, şal, bandana, sofra bezi de yapılıyor.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi koordinesinde yangında zarar gören esnafa destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Yazmacılık küllerinden yeniden doğacak

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, tarihi 600 yıl geriye giden yazmacı esnafını geleceğe taşımak için gayret göstereceklerini belirtti.

Çankaya, "Bize düşen yazmacılık sanatının küllerinden yeniden doğuşunu sağlamak. Yazmacılar hem sanatkar hem de Tokat'ın tarihini yaşatan bir sanatçı." ifadesini kullandı.

75. Yıl Yazmacılar Çarşısı Sitesi Başkanı Yunis Gökyıldız, çarşıda çatının sökülmesinin ardından tamirat ve tadilat çalışmaları yapılacağını anlattı.

İki katlı çarşının zarar gören üst katlarının yeniden yapılacağını bildiren Gökyıldız, "Üretim için bazı malzemelerin tedariğine ihtiyaç duyuyoruz. En kısa sürede imalata yeniden başlamak istiyoruz. Ekipmanlarımızın bir kısmının sağlanacağı konusunda söz aldık. Belediye ağaç kalıpların yapımına başladı. Bir fon oluşturulacağı sözü verildi. Bu çalışmaların da meyvesini almaya başladık." dedi.

Avrupa'ya Tokat'tan yazma gönderiliyordu"

Gökyıldız, yazmacılık kültürünün ününün Tokat sınırlarını aştığını vurgulayarak, "Türkiye geneli ve Avrupa'ya Tokat'tan yazma gönderiliyordu. Yazmacılık devletin ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yeniden ayağa kaldırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte 58 yıldır yazma baskı işi yapan Ömer Yaşın, 1962 yılından bu yana babadan kalan mesleğini oğullarıyla sürdürdüğünü dile getirerek, "Daha önce de yangın atlatmıştık ancak bu yangın esnafı büyük zarara uğrattı. Eski ustalardan bize aktarılan kalıplarımız, motifler yandı. İmalat yaptığımız mallarımız yandı. Valiliğimiz, Belediye el birliğiyle çarşının temizliğini yapıyor. Dükkanların yapımını üstlendiler. Valimiz, Belediye Başkanımız işin takipçisi." diye konuştu.