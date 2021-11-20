Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 12,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.