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Tokat'ta kahreden olay!

Tokat Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğba Uzun (37), evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Tokat'ta kahreden olay!

Tokat’ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini  mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Acı olay sonrası fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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