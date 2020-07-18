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Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

TOKAT'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u mahkemece tutuklandı.
Tokat’ta uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şubat ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, bu kişilerle bağlantılı oldukları belirlenen kişiler için takip başlattı. Ekipler, tespit edilen 13 kişinin yakalanması için 14 Temmuz’da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 kişi Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 6 kişi ise İstanbul’da gözaltına alındı. Operasyonda 373 sentetik uyuşturucu hap, 520 gram skunk, 30 gram bonzai ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakıldı, diğerleri ise mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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