  • BIST 1.184
  • Altın 531,610
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,0281
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 1200'lü yıllarda çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine yapılan oyma tekniğiyle ilgi görüyor.
Tokat'taki çivisiz cami, 8 asırdır ayakta

Sulusaray ilçesi Malum Seyit Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Camisi, 13'üncü yüzyılda yapılan camiler arasında yer alıyor. Selçuklu eseri olan ve çivi kullanılmadan inşa edilen Malum Seyit Camisi, ahşap tavanı ve taşıyıcıların yüzeyine oyma tekniğiyle, duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülen cami, mimari yapısıyla ilgi görüyor. Ahşap tavanlı ve kubbeli, dikdörtgen planlı cami, 8 asırdır hizmet veriyor.

'TÜRKİYE'DEKİ 3 CAMİDEN BİRİ'

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, "Yapımının Selçuklu ya da Danişmentliler dönemine rastladığı tahmin edilmektedir. Camimiz 8 asırdır kullanılmaktadır. Camimizde çandı denilen bir teknik kullanılmıştır. Burada hiçbir şekilde çivi kullanılmamış, geçme ahşaplar kullanılarak yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde ve ahşap kubbe özelliğine sahiptir. Türkiye de bu şekilde inşa edilen 3 camiden birisidir. Camimizin 1940 yılında çatısı restore edilmiş, 1970 ve 2006 yıllarında restorasyon geçirmiştir. Şu anda da cemaat tarafından kullanılmaktadır" dedi. 

'ÖĞRENCİLER TEZ İÇİN CAMİYİ ZİYARET EDİYOR'

28 yıldır Malum Seyit Camisi'nde imamlık yapan Salim Özdemir ise, "Konya Selçuk Üniversitesi'nden hocalar geldi, araştırma yaptı. Araştırmalarına göre, beşik sırtı modeli ile yapılan Türkiye'de 3 camiden biri olduğunu kendileri bizlere söylediler. Camimize ilgi çok iyi. Tokat'tan da gelenler var. Özelikle Almanya, Fransa'dan ve ülkemizdeki değişik üniversitelerden öğrenciler tez için camimizi ziyaret ediyorlar" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kontrolden çıkıp, 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü05 Kasım 2020 Perşembe 18:21
  • Yaralanan köpeğin yavrusu yanından ayrılmadı05 Kasım 2020 Perşembe 17:25
  • Başkale'de kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi05 Kasım 2020 Perşembe 16:17
  • Üsküdar'da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü05 Kasım 2020 Perşembe 16:15
  • Vietnam’da TIR sürücüsü araçları böyle biçti05 Kasım 2020 Perşembe 16:14
  • İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu05 Kasım 2020 Perşembe 09:50
  • Türk gençlerden Viyana polisine destek04 Kasım 2020 Çarşamba 23:04
  • Dere yatağına düşüp, yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı04 Kasım 2020 Çarşamba 22:06
  • İstanbul'da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu04 Kasım 2020 Çarşamba 17:36
  • Ailesinin komşusu, köpeğini tüfekle öldürdü04 Kasım 2020 Çarşamba 17:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti