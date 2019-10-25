  • BIST 100.216
  • Altın 279,474
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Tokat'tan Mehmetçiğe 1 ton 600 kilogram bal

Tokat Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe güç ve moral vermek için 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.
Tokat'tan Mehmetçiğe 1 ton 600 kilogram bal

Tokat Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe güç ve moral vermek için 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.

Fırat Nehri'nin doğusunu terör unsurlarından temizlemek ve barış koridoru açmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe yurdun her yerinden ve her kesimden destek yağıyor. Tokat'ta Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, üyeleri topladıkları 1 ton 600 kilogram çiçek balını, harekatta görev alan Mehmetçiğe ulaştırması için Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu'na teslim etti. Bal kolileri ile "ay-yıldız" yapan birlik üyeleri, daha sonra kolileri araca yükledi.

Birlik Başkanı Ali Demir, Mehmetçiğe güç ve moral vermek için üyeler arasında bal kampanyası düzenlediklerini söyledi. Üyelerden 8 gün içinde 1 ton 600 kilogram bal topladıklarını aktaran Demir, "Bu balları harekatta görev alan askerlerimize gönderiyoruz. Biz Türk milleti olarak onların yanındayız ve onlara minnettarız." dedi.

Albay Birol Çavuşoğlu ise Türk milletinin çok duyarlı olduğunu belirterek "Arkamızda bu kadar duyarlı bir millet olduktan sonra her işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bütün milletimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü25 Ekim 2019 Cuma 13:33
  • FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı25 Ekim 2019 Cuma 13:23
  • Bakan Kurum duyurdu: Mücadele devam ediyor25 Ekim 2019 Cuma 12:28
  • Fuat Oktay'dan sert açıklama: Kimse beklemesin25 Ekim 2019 Cuma 12:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Le Point dergisine suç duyurusu25 Ekim 2019 Cuma 11:52
  • Rus takviye birlikleri Türkiye-Suriye sınırına ulaştı25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  • Cuma Hutbesi 25 Ekim 2019 - Diyanet İşleri Başkanlığı25 Ekim 2019 Cuma 10:53
  • KDK'den 'sınav ücreti' kararı25 Ekim 2019 Cuma 10:21
  • Alman makamları YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor25 Ekim 2019 Cuma 09:29
  • Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması25 Ekim 2019 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti