Tokat'tan Mehmetçiğe 1 ton 600 kilogram bal

Tokat Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe güç ve moral vermek için 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.

Tokat Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe güç ve moral vermek için 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.

Fırat Nehri'nin doğusunu terör unsurlarından temizlemek ve barış koridoru açmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe yurdun her yerinden ve her kesimden destek yağıyor. Tokat'ta Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği, üyeleri topladıkları 1 ton 600 kilogram çiçek balını, harekatta görev alan Mehmetçiğe ulaştırması için Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu'na teslim etti. Bal kolileri ile "ay-yıldız" yapan birlik üyeleri, daha sonra kolileri araca yükledi.

Birlik Başkanı Ali Demir, Mehmetçiğe güç ve moral vermek için üyeler arasında bal kampanyası düzenlediklerini söyledi. Üyelerden 8 gün içinde 1 ton 600 kilogram bal topladıklarını aktaran Demir, "Bu balları harekatta görev alan askerlerimize gönderiyoruz. Biz Türk milleti olarak onların yanındayız ve onlara minnettarız." dedi.

Albay Birol Çavuşoğlu ise Türk milletinin çok duyarlı olduğunu belirterek "Arkamızda bu kadar duyarlı bir millet olduktan sonra her işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bütün milletimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.