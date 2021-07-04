TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtarını teslim edecek

Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan TOKİ, 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), aldığı bilgiye göre, 2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı.

Bu kapsamda TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı, 7 Temmuz Çarşamba günü Ankara Sincan'da düzenleyeceği törenle sahiplerine teslim edecek. 1 milyonuncu konut anahtarının, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor.

Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.

Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz'de Giresun Bulancak, Ege'de Denizli Bozkurt, İç Anadolu'da Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır Sur, Marmara'da Kocaeli Dilovası, Akdeniz'de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu'da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.

TOKİ'den şehirlere katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle 2003'te başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ, 19 yılda sosyal donatıları ve ürettiği konutlarla Türkiye'nin imar ve inşasına katkı sağladı.

TOKİ tarafından yapılan projelerde insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.

Şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binalar ve sosyal donatılar kapsamında da TOKİ, 27 bin 55 derslikli 1276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının aralarında bulunduğu toplam 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.

192 millet bahçesi TOKİ tarafından yapılıyor

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda ülke genelinde her şehre en az bir millet bahçesi hedefiyle hayata geçen millet bahçelerinin 192'si de TOKİ tarafından yapılıyor. Şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi haline getirilerek, yeni yaşam ve depremde toplanma alanları olarak tasarlanıyor.

TOKİ, esnafın daha modern alanlarda üretim yapması amacıyla ülke genelindeki eskimiş, şehirlerin içinde kalan sanayi sitelerini de inşa ettiği yeni tesislere taşıyor.

İnşaat sektöründeki yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağlayan TOKİ, Kovid-19 salgınında da sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden sürdürdü.