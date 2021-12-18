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TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerini sürdüren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bugüne kadar 45 ilde yürüttüğü 108 proje ile yaklaşık 179 bin riskli konutun dönüşümü gerçekleştirdi.
TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten TOKİ, her yıl yaklaşık 30 bin konutun dönüşümünü sağlıyor. İdare, 2022’de de 30 bin konutluk dönüşüm projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2003’ten buna yana yerel yönetimlerle iş birliği içinde 64 il, 159 ilçede 279 kentsel dönüşüm projesi geliştiren TOKİ, 45 ilde 108 projede yaklaşık 179 bin riskli konutu dönüştürdü, 5 bin konutun plan ve proje çalışması sürüyor.

23 MİLYAR LİRALIK PROJE YATIRIMI

2,5 yılda gerçekleştirdiği sosyal nitelikli projelerin yüzde 19’u kentsel dönüşüm projelerinden oluşturan TOKİ, 18 yılda kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 23 milyar lira proje yatırımı yaptı. Ülke genelindeki 829 aktif şantiyesinde yatırım değeri 110 milyar lira olan 185 bin konut ve kentsel dönüşüm konutunun sosyal donatılarıyla inşasını sürdüren TOKİ, bu yıl yaklaşık 80 bin konutun ihalesini tamamladı.

TOKİ gelecek yıl da il ve ilçelerden gelen talepler ile ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine hız vermeyi planlıyor. Özellikle deprem tehdidi ile yüz yüze olan İstanbul’da kapsamlı projeler yürüten TOKİ, 22 ilçede devam eden 35 kentsel dönüşüm projesiyle riskli alanlar ve gecekondu bölgelerini çağdaş yerleşim alanlarına dönüştürüyor.

Bu kapsamda İstanbul’da 85 bin konutu projelendiren TOKİ, yaklaşık 12 bin yeni konutun da temelini attı.

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