  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 29 °C
»

TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. İnşası tamamlanan bin 697 konutun hak sahipleri ise bu ay yeni yuvalarına kavuşacak.
TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yılın 6 ayında 20 bin 918 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Konuta erişmekte zorlanan ve daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

Vatandaşların konut ihtiyacı ile şehirlerin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, bir yandan 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerine devam ederken bir yandan da Türkiye'nin her yerinde inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından inşası tamamlanan 20 bin 918 konut, yılın 6 ayında hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da inşa edilen 2 bin 433 konut ile İstanbul'da inşası tamamlanan 883 konutun hak sahipleri bu yıl yeni yuvalarına kavuştu.

Temmuzda bin 697 konut teslim edilecek

Konut teslimlerine devam eden TOKİ, temmuz ayında bin 697 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Bu kapsamda, Niğde Bor'da inşası tamamlanan 157 konutun teslimleri 1 Temmuz'da başladı.

Artvin Murgul'da 77, Denizli Sarayköy'de 403 ve Sinop Dikmen'de yapılan 94 konutun teslimleri de 8 Temmuz'da başlayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 1. Bölge 1. Etap'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 966 konutun teslimleri ise 10 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak05 Temmuz 2019 Cuma 12:39
  • Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi05 Temmuz 2019 Cuma 10:23
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon yorumu04 Temmuz 2019 Perşembe 11:07
  • Benzinde rant kavgası04 Temmuz 2019 Perşembe 10:28
  • Benzinde dolar indirimi04 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
  • Dolar düşüşte!04 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
  • Konut kredisi faizleri geriledi: Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019 Perşembe 09:27
  • Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması04 Temmuz 2019 Perşembe 07:05
  • Enflasyondaki düşüşün sebebi ne oldu?03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
  • 'Türkiye'nin sahilleri çok özeldir'03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti