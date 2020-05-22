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TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca 81 ilde yapılacak 154 millet bahçesinin 11'i tamamlandı.
TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde 154 millet bahçesi yapılacak.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlayacak millet bahçelerinin inşasında aktif görev alan TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski stat alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.

"Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda millet bahçeleri, hizmete girmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 11 millet bahçesinin yapımı tamamlandı, 19'unun inşası devam ediyor, 21'i ihale, 103'ü de proje aşamasında bulunuyor.

Yapımı tamamlanan millet bahçeleri şunlar:

"Batman Millet Bahçesi, Bursa Eski Stat Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur İçkale Millet Bahçesi, Diyarbakır Dicle Vadisi Millet Bahçesi, Elazığ Millet Bahçesi, İstanbul Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Samsun Millet Bahçesi, Trabzon Akçaabat Millet Bahçesi ve Sivas Millet Bahçesi."

TOKİ ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü
Millet kıraathanesinin de yer aldığı Sakarya Millet Bahçesi'ni dün ziyaret eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Sakarya Millet Bahçesi'nde devam eden bakım-onarım çalışmaları için TOKİ Başkanı Bulut ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eski Sakarya Atatürk Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi ile Sakaryalı vatandaşlar, yürüme yolları, spor alanları, yansıma havuzu, meyve-sebze bahçeleri, renk ve koku bahçelerinin bulunduğu yeşil alana kavuşacak.

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