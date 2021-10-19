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TOKİ Akçaabat’a Jandarma lojmanı yaptıracak

Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü/Fatih Mahallesi’nde Jandarma için lojman yaptırıyor. İş için ihaleye çıkıldı.
TOKİ Akçaabat’a Jandarma lojmanı yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü/Fatih Mahallesi’nde Jandarma için lojman yaptırıyor. 

İş için ihaleye çıkıldı. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.11.2021

İlanda işin içeriği “Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Söğütlü/Fatih Mahallesi Jandarma Genel Komutanlığı 59 Adet Konut (Lojman) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi”” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

toki-trabzon-akcaabat-lojman-konut-ihalesi.jpg

Gazeteilksayfa.com


 

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