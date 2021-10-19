TOKİ Akçaabat’a Jandarma lojmanı yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü/Fatih Mahallesi’nde Jandarma için lojman yaptırıyor.
İş için ihaleye çıkıldı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 10.11.2021
İlanda işin içeriği “Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Söğütlü/Fatih Mahallesi Jandarma Genel Komutanlığı 59 Adet Konut (Lojman) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi”” olarak ifade edildi.
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