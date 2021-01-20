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TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan "Hergele" müjdesi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İtfaiye (Hergele) Meydanı projesine ilişkin, “Oradaki esnaf için Dışkapı’ya çarşı ve geçici üniteler yaptık. Transfer için uğraşıyoruz. Proje bittiğinde Ankara’ya yakışır bir meydanı hizmete sunacağız” dedi.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan "Hergele" müjdesi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ulus’taki tarihi İtfaiye (Hergele) Meydanı’nda hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi. Başkan Bulut, Melike Hatun Cami’nin hemen dibinde bulunan ve akıbeti uzun süredir merak edilen 35 bin metrekarelik tarihi alanın ihyasını kısa sürede sağlayacaklarını bildirdi. 

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DERME ÇATMALAR YIKILACAK TESCİLLİ YAPILAR KORUNACAK
İtfaiye (Hergele) Meydanı’nın ön tarafında spotçuların ve otelcilerin, arka tarafında ise derme çatma yapıların yer aldığı çöküntü bir alan olduğunu belirten  Başkan Ömer Bulut, bölgedeki çok kıymetli tescilli yapıların varlığını sürdürdüğüne de dikkat çekti. 

ANKARA’YA YAKIŞIR BİR MEYDAN OLACAK
TOKİ’nin resmi yayın organından alınan bilgilere göre Başkan Bulut, akıbeti merak edilen bölgeyle ilgili projelerini şöyle açıkladı: “Buradaki bütün tarihi yapıları ortaya çıkaracak şekilde bir proje geliştirdik. Ayrıca spotçu esnafımız mağdur olmasın, ticari hayatına devam edebilsin diye Dışkapı mevkisinde bir çarşı yaptık. Yine İller Bankası’nın garaj olarak kullandığı alana geçici üniteler yaptık. Bu hassasiyetle projeyi devam ettiriyoruz. İlk etabın ihalesini gerçekleştirdik, transferi için uğraşıyoruz. Proje tamamlandığında Ankara’ya yakışır bir meydan ile birlikte tarihi binaları da ortaya çıkaracak, Ankaralıların hizmetine sunacağız.” 

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28 TANE KENTSEL YENİLEME PROJESİ
TOKİ Başkanı Bulut, Ankara’da farklı ilçelerde 28 kentsel yenileme projesiyle 44 bin konutluk çalışma başlatıldığını bunların 35 bininin tamamlanarak hak sahibine teslim edildiğinin bilgisini de verdi. 

ANKARA’YA 11 MİLLET BAHÇESİ 
Ankara’ya kazandırılan millet bahçesi projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Bulut, “Ankara’mıza yaklaşık 2 milyon metrekarelik 11 millet bahçesi yapıyoruz” dedi. Bulut, şu bilgileri verdi:  “AKM Millet Bahçesi, İmrahor, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Akyurt’umuza yapacağımız millet bahçelerinin inşaatları başladı. Cebeci, Çubuk ve Sincan Millet Bahçelerinin ihaleleri yapıldı. Keçiören, Mamak ve Haymana Millet Bahçelerinde çalışmalar devam ediyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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