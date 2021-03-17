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TOKİ başkentte inşasına başladığı 100 bin 87 konutun 91 bin 594'ünü tamamladı

Ankara'da bugüne kadar 316 şantiyede 100 bin 87 konutun yapımına başlayan TOKİ, bunlardan 91 bin 594'ünü tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.
TOKİ başkentte inşasına başladığı 100 bin 87 konutun 91 bin 594'ünü tamamladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara'da da sosyal konuttan kamu binalarına, okullardan hastanelere kadar birçok projeyi hayata geçiriyor.

TOKİ, piyasa koşullarında ev alması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları, uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi yapmaya devam ediyor.

Ankara'da bugüne kadar 316 şantiyede 100 bin 87 konutun yapımına başlayan TOKİ, bunlardan 91 bin 594'ünü tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

44 bin 474 konutluk kentsel dönüşüm projesi yaptı
Ayrıca başkentte kentsel dönüşüm projeleriyle, çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştürmeye devam eden TOKİ, inşa ettiği konutlarla vatandaşları hem güvenli yapılara kavuşturuyor hem de yeşil alanları, çocuk parklarıyla sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor.

Ankara'da büyük boyutlarda kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmeye devam eden Başkanlık, Kuzey Ankara, Altındağ, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam ve Kalecik ilçelerinde 29 farklı proje kapsamında 44 bin 474 konutluk kentsel dönüşüm projesi yaptı.

TOKİ ayrıca Türkiye genelinde sürdürülen 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyaları kapsamında Ankara'da toplam 7 bin 685 konutun inşasına devam ediyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen konutlarla, mahalle kültürü de yaşatılacak.

Başkentte 8 millet bahçesinin yapımı sürüyor
TOKİ, kenti daha yeşil hale getirmek için AKM, İmrahor Vadisi 1. Etap, Kahramankazan, Kızılcahamam, Akyurt, Çubuk, Cebeci ve Sincan millet bahçelerinin yapımını sürdürüyor.

Konut üretiminin yanı sıra kullanım ömrünü tamamlamış kamu binalarını yenileyen TOKİ, birçok kurum için hizmet binası inşa ediyor.

Bu kapsamda bugüne kadar Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Akyurt Eğitim ve Sosyal Tesisleri, Devlet Arşivleri Başkanlığının da içinde olduğu 38 kamu hizmet binası ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüs binalarının inşaatı yapıldı.

Ankara'da TOKİ tarafından 7 hastane, 59 cami, 5 kütüphane, 191 okul, 7 öğrenci yurdu, 22 spor salonu inşa edilirken, 65 ticaret merkezi, 85 ofis ve 275 dükkanın yapımı da tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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