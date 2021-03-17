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TOKİ Elazığ'da 1564 evin ihalesini yaptı

TOKİ tarafından, Elazığ'da merkeze bağlı köylerde üç etapta toplam 911 konut inşa ediliyor.
TOKİ Elazığ'da 1564 evin ihalesini yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde 4 etap şeklinde toplam 1564 ev ihale edildi.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, depremin ardından köylerdeki depremzedelerin yaralarını sarmak için TOKİ tarafından geri dönüşüm özellikli, çelik konstrüksiyonlu, depreme ve yangına dayanaklı köy evleri yapılıyor.

Elazığ ve Malatya'daki köy evleri, radye temel üzerine, ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor. Bölgede yaşayanlar artık eski, kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden kurtulup yeni, modern ve depreme dayanıklı evlerinde yaşayacak.

Yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
Köy evleri projesi kapsamında Elazığ'da 1564, Malatya'da ise 1555 ev inşa ediliyor.

Bu kapsamda TOKİ, Elazığ'ın Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde 4 etap şeklinde toplam 1564 evin ihalesini tamamladı.

Elazığ'da merkeze bağlı köylerde evlerin inşası ise üç etap halinde sürüyor. Üç etapta toplam 911 konut inşa ediliyor.

Evlerin yapımının hızla sürdüğü köylerde, projenin 1. etabını oluşturan ve yapımına ilk başlanan Elazığ'ın merkeze bağlı Değirmenönü, İçme ve Koçkale köylerinde de evler tamamlandı. Bu konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi, diğer evlerin gelecek aylarda verilmesi hedefleniyor.

Baskil ve Maden ilçelerine bağlı köylerde 404, Sivrice ilçesine bağlı köylerde de 329 evin yapımı hızla sürüyor.

Malatya'da yapımı tamamlanan 132 köy evi ve 63 ahırın teslimi yapılacak
Depremden etkilenen Malatya'da, daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için de TOKİ tarafından modern ve depreme dayanıklı köy evleri inşa ediliyor.

TOKİ tarafından, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 1555 köy evinin ihalesi gerçekleştirildi. Evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği 637 ahır da yapılıyor. Tamamlanan 8 köy evi ve 3 ahır vatandaşlara teslim edildi. Ayrıca, yapımı tamamlanan 132 köy evi ve 63 ahırın teslimi de gelecek günlerde yapılacak.

Köy sakinlerinden devlete ve TOKİ'ye teşekkür
Konutu tamamlananlar, tamamı çelik konstrüksiyonlu, deprem ve yangına dayanıklı modern evlerine yerleşmenin sevincini yaşıyor.

Değirmenönü köyü sakinlerinden 117 yaşındaki Selahattin Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski evlerinin kerpiçten olduğunu ifade etti.

"117 yaşındayım, bu yaşa kadar ilk defa böyle yeni bir evde oturduğumu, selamete çıktığımı bilirim" diyen Taştan, "Allah hepsinden razı olsun. TOKİ'den, şefinden, mühendisinden. Bizleri böyle evlere kavuşturdukları için teşekkür ediyorum. Başkaları yanlış görüyor, yanlış söylüyor, onlara hiç inanmıyorum." dedi.

Selahattin Taştan'ın eşi İsmigül Taştan da yeni evlerini çok beğendiğini belirtti.

Köy sakinlerinden Murat Çetintaş, evlerinin depremden dolayı ağır hasarlı hale geldiğini söyledi.

Kendilerine ait bahçeye TOKİ'nin yeni ev inşa ettiğini anlatan Çetintaş, "Evimizden memnunuz. Gayet sıcak, huzurlu. Isınmada, evin içinde ve dışında herhangi sorunumuz yok. Pencerelerimiz pimapen, kapılar, dış yalıtım ve izolasyonu dört dörtlük. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ başkanımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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