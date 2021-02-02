Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ, Erzurum Şenkaya’da 110 adet konut yaptıracak. TOKİ, bu projesi için ihaleye çıktı. Proje ve ihale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ, Erzurum Şenkaya’da 110 adet konut yaptıracak.

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ ), bu projesi için ihaleye çıktı. Proje ve ihale detayları şöyle:

Konutların yapılacağı adres, Erzurum’un Şenkaya ilçesi Yukarı ve Akşar Mahalleleri.

Buralarda 110 adet konut ve 3 dükkânlı ticaret inşaatları yaptırılacak. İhale kapsamında konutların altyapı ile çevre düzenleme işi de yer alıyor.

TOKİ işi açık ihale usulü ile ihale edecek. İhaleye girecek inşaat firmaları için son teklif tarihi 23 Şubat.

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