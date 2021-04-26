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TOKİ Güdül’e 212 konut ve ticaret merkezi yaptıracak

Türkiye’nin toplu konut idaresi TOKİ, Ankara ilçesi Güdül’e 212 konut ve ticaret merkezi yaptıracak. Güdül TOKİ işi için ihaleye çıkıldı. İşte detaylar:
TOKİ Güdül’e 212 konut ve ticaret merkezi yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut idaresi TOKİ, Ankara ilçesi Güdül’e 212 konut ve ticaret merkezi yaptıracak. Güdül TOKİ işi için ihaleye çıkıldı. 

İhalenin tam içeriği “Tünel Kalıp Sistemiyle 212 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Ticaret Merkezi İnşaatı Sistemiyle İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.05.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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