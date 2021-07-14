TOKİ Isparta Karaağaç’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta merkezde bulunan Karaağaç Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor. TOKİ iş için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta merkezde bulunan Karaağaç Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor.

TOKİ iş için ihaleye çıktı.

İhale içeriği “Millet Bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatılar İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yaptırılacak” şeklinde ifade edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.08.2021

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