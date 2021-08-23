  • BIST 1.459,680
  • Altın 486,62
  • Dolar 8,4630
  • Euro 9,9050
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

TOKİ, İzmir’de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sunduğunu duyurdu.
TOKİ, İzmir’de 285 konutu açık artıma ile satışa sundu

CANLI YAYINLA TEKLİF ALINABİLECEK

285 konutun açık artırma yöntemi ile satışa sunulmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Konutlar 6 ay içinde teslim edilecek. Açık artırmaya başvurular 25 Ağustos’ta başlayacak. Müzayede 9 Eylül 2021, Perşembe günü saat 11.00’de İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Ayrıca Emlak Yönetim’in internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülecek ve açık artırma günü de bankanın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek” denildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Yönetim’in internet adreslerinden ayrıca TOKİ çağrı merkezinden ulaşılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kompakt sınıfın en çok satan aracı Opel Astra 30 yaşında23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:03
  • Dolarda son durum23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:25
  • Küresel piyasalar bu hafta Jackson Hole toplantılarına odaklandı23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
  • Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak22 Ağustos 2021 Pazar 14:48
  • Kızılay Başkanı Kınık görevinden ücret almıyor22 Ağustos 2021 Pazar 13:38
  • Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40’lık artış22 Ağustos 2021 Pazar 12:31
  • Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı22 Ağustos 2021 Pazar 11:34
  • Çukurova'da yetiştirilen meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor22 Ağustos 2021 Pazar 09:17
  • Bingöl'de verimsiz toprağa can veren aspir, üreticiye alternatif gelir olacak21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19
  • Çukurova'da yetiştirilen meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti