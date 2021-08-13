TOKİ Kilis Şehit Sakıp’a millet bahçesi yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kilis Şehit Sakıp Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor. “Kilis İli Merkez İlçesi Şehit Sakıp Mahallesi Millet Bahçesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı İşi” için ihaleye çıkıldı.