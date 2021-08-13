TOKİ Kilis Şehit Sakıp’a millet bahçesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Kilis Şehit Sakıp Mahallesi’ne millet bahçesi yaptırıyor.
“Kilis İli Merkez İlçesi Şehit Sakıp Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihaleye çıkıldı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.09.2021
İlanın detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.