TOKİ Tekirdağ Ergene’de okul yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Tekirdağ ilçesi Ergene’nin değişik mahallelerinde yaptıracağı okullar için ihaleye çıktı.
İhale ile Ergene Sağlık Mahallesi’nde 24 Derslikli Başöğretmen Ortaokulu, Marmaracık Mahallesi’nde 16 Derslikli Marmaracık İlkokulu ve Velimeşe Mahallesi’nde 16 Derslikli Velimeşe Atatürk İlkokulu yaptırılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.06.2021
Okullar Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle inşa edilecek.
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