TOKİ Tekirdağ Ergene’de okul yaptıracak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Tekirdağ ilçesi Ergene’nin değişik mahallelerinde yaptıracağı ortaokul ve ilkokul için ihaleye çıktı. İşte detaylar: