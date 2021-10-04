TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa Yavuz mahallesine millet bahçesi yaptırıyor

Toplu Konut İdaresi TOKİ Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesine millet bahçesi yaptırıyor. TOKİ Yavuz Mahallesi millet bahçesi işi için ihaleye çıktı. TOKİ millet bahçesi ihale ilanının detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi TOKİ Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesine millet bahçesi yaptırıyor.

TOKİ Yavuz Mahallesi millet bahçesi yani “Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi” için ihaleye çıktı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.10.2021 11:00

TOKİ millet bahçesi ihale ilanı nın detayları için TIKLAYIN.



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