TOKİ Tuzla konutları için rekor başvuru

TOKİ'nin Tuzla'da yaptığı 2+1 ve 3+1 konutlar için canlı yayında çekiliş yapıldı. 500 konut için rekor bir başvuru geldi. Konutlar için tam 103 kişi başvurdu, 500'ü ev sahibi oldu.

TOKİ'nin Tuzla'da yaptığı 2+1 ve 3+1 konutlar için canlı yayında çekiliş yapıldı. 500 konut için rekor bir başvuru geldi. Konutlar için tam 103 kişi başvurdu, 500'ü ev sahibi oldu.

TOKİ tarafından Tuzla’da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye’de gerçekleştirildi.

Kura çekiminin gerçekleştirildiği spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 103 bine yakın başvuru yapıldı.

500 konut için gerçekleşen çekilişte ismi çıkıp daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.

Yaklaşık 103 bin kişinin başvurduğu konutlar için Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekim törenine on binlerce vatandaş aileleriyle birlikte katıldı.

Vatandaşlar TOKİ çekiliş sonuçlarını, kimlik bilgileri ile öğrenebilecekler.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Tuzla kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından, öğleden sonra kurumun internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı. TOKİ çekiliş sonuçları, Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU VE KURA NUMARASI NEDİR?

TOKİ'nin başvuru aşamasında banka dekontu ile birlikte verdiği başvuru numarası, çekiliş esnasında takibi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Başvuru kura numaranızı dekontunuzun üzerinde yer alan bilgiler dahilinde edinebilirsiniz.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar içeriye sığmayınca, salon dışında da yoğunluk oluştu.

Tuzla Aydınlı - Konaşlı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 500 daire için yaklaşık 103 bin vatandaş başvuru yaptı. 2+1 dairelerle başlanan ve sonrasında 3+1 dairelerle devam edilen kura çekiminde şehit ailesi, engelli ve emekli grubunda başvuru yapanlara öncelik verildi. Kura çekiminde dairelerin sahibi olmaya hak kazanan toplam 50 şehit ailesi, 26 engelli ve 100’ün üzerinde emekli büyük mutluluk yaşadı.

TOPLAM 500 KONUT SAHİBİNİ BULDU

Sahibini bulan 500 konutun belirli yüzdesi şehit ve gazi yakını, engelliler, emekliler için ayrıldı. Normal başvuru yapanlar ise kuranın en sonunda belli oldu.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.