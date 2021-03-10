TOKİ Van’a defterdarlık binası yaptıracak

Türkiye’nin toplu konut markası TOKİ, ihale ile Van Defterdarlığı Hizmet Binası ve Lojman Binası inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ikmal işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut markası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ , ihale ile Van Defterdarlığı Hizmet Binası ve Lojman Binası inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı ikmal işi yaptıracak.

Yaptırılacak olan işin niteliği ve türü “Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet Defterdarlık Hizmet Binası ve Lojman Binası İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatının İkmal İşi” şeklinde ifade edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.04.2021

İhale bu tarihte TOKİ’nin binasında yapılacak.

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