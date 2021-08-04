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TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da meyana gelen sellerde evleri ağır hasar gören ve yıkılan vatandaşlara en kısa sürede yeni evlerin yapılarak teslim edileceğini belirtti.
TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

Van'da selden etkilenen bölgelerde 3 gündür incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, afetin ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettiklerini, yaşanan sıkıntıları yerinde gördüklerini aktaran Suver, devletin imkanlarını seferber ederek yaraları en kısa zamanda saracaklarını belirtti.

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"Hasara uğrayan binalar yeniden ihya edilecek"

Van'ın perşembe gününden bu yana sel afetine maruz kaldığını aktaran Suver, şu bilgileri verdi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal ettik. Üç gündür sel bölgesindeyiz. İpekyolu, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızla hemhal olduk, dertlerini dinledik, mağduriyetleri yerinde gördük. Olayı yerinde görmek ve incelemek çok faydalı bir tespit çalışması oldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Başkale'de 64, Çaldıran'da 30, Özalp'ta 6 ağır hasarlı ev tespit edildi. Bu sayı kesin değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. TOKİ en kısa sürede bu evleri yeniden ihya edip vatandaşlarımıza teslim edecek. Yol ve suyun akış yönü konusunda çalışmalarımız DSİ ile yürütülecektir. DSİ sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız tespit mahiyetindedir. Tespitler sonucunda bir aylık askı süresi var. Askı süresi tamamlandıktan sonra TOKİ marifetiyle burada hasara uğrayan binalar yeniden ihya edilecek, vatandaşlarımıza teslim edilecektir."

"Dere ıslahı çalışmaları başlatacak"
Kentte dere ıslahı çalışmalarının da yapılacağının altını çizen Suver, "DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile yaptığımız çalışmalarda mevsim değişikliğinden dolayı eski şartlara uygun yapılan dere yataklarındaki perde beton duvarın yeterli olmadığı görüldü. Bunun yeterli hale getirilmesi için DSİ teknik çalışmalarla buralarda yeni plan ve projeler hazırlayacak. Şartlara uygun yeni dere yataklarının ıslahı konusunda çalışmalar başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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