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TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." dedi.
TOKİ ve Emlak Konut'ta taksitlere 2 ay erteleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi. 

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

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